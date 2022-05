Tennis: Internazionali, esordio vincente per Fognini

Il 34enne ligure riesce ad avere la meglio in due set su Thiem ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico. Il 34enne di Arma di Taggia, numero 56 del mondo, ha la meglio su Dominic Thiem per 6-4 7-6(5) dopo un'ora e 53 minuti di gioco e attende ora al secondo turno uno fra Sinner e Martinez. Per Fognini si tratta del secondo successo in cinque confronti col 28enne austriaco, rientrato nel tour dopo il lungo stop per l'infortunio al polso destro ed ancora alla ricerca della condizione migliore: l'altra vittoria era arrivata sempre al Foro Italico nel 2018. ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Giron (Usa) b. Bublik (Kaz) 3-6 6-4 6-3 Paul (Usa) b. Ramos-Vinolas (Esp) 6-4 6-4 Van de Zandschulp (Ned) b. Korda (Usa) 6-4 6-1 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 09-Mag-22 21:11