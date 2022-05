Tennis: Wta. Jabeur balza al numero 7, Swiatek regina, Giorgi 30^

La tunisina è la prima araba a spingersi così in alto nel ranking mondiale ROMA (ITALPRESS) – Diverse variazioni nella top ten del ranking pubblicato stamane dalla WTA dopo quindici giorni (il combined di Madrid ha un "long format"). Al comando c'è sempre la polacca Iga Swiatek, 28esima number one dal 1975 (da quando esiste il ranking computerizzato): la 20enne di Varsavia ha preso nelle sue mani lo scettro mondiale cinque settimane fa dopo il ritiro dall'attività agonistica di Ashleigh Barty. Alle sue spalle, staccata di 2.050 punti, c'è ora la ceca Barbora Krejcikova, seconda (primato personale eguagliato) ma ancora ferma per l'infortunio al gomito, che ha scavalcato la spagnola Paula Badosa, terza, che alla semifinale di Madrid dello scorso anno ha sostituito solo un secondo turno, ora distanziata di 291 punti dalla 26enne di Brno. In quarta posizione risale la greca Maria Sakkari, subito davanti all'estone Anett Kontaveit, che riconquista la quinta poltrona eguagliando il "best ranking". Sesta, con una posizione in più, l'altra ceca Karolina Pliskova, subito davanti ad una strepitosa Ons Jabeur, prima tennista araba ad arrivare così in alto e a chiudere una stagione nell'elite mondiale: la tunisina, grazie al trionfo di Madrid, primo trofeo "1000" della carriera, guadagna altre tre posizioni e risale al settimo posto, eguagliando il record personale. Scivola indietro di quattro gradini, invece, la bielorussa Aryna Sabalenka, ottava, che ha rimpiazzato il successo alla Caja Magica madrilena di dodici mesi fa con un ko al primo turno: la 24enne di Minsk si piazza subito davanti alla statunitense Danielle Collins, nona, e alla seconda spagnola in top ten, la "maestra" Garbine Muguruza, decima, che chiude l'elite mondiale. In chiave azzurra, continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, che fa un passo avanti e si assesta al numero 30. Scivola invece indietro di nove gradini Jasmine Paolini, 45esima. Fa un altro passo avanti e fa registrare un nuovo primato in classifica Lucia Bronzetti: la 23enne riminese va ad accomodarsi sulla poltrona numero 79, davanti a Martina Trevisan, 82esima. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 09-Mag-22 12:45