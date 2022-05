Basket: Nba. Play-off, Golden State sul 3-1 con Memphis, Boston pareggia

Curry lancia i californiani, i Celtics espugnano il parquet di Milwaukee ROMA (ITALPRESS) – Golden State Warriors sul 3-1 contro Memphis Grizzlies nella serie delle semifinali dei play-off della Western Conference di Nba. Il quintetto californiano si impone in gara-4 al fotofinish per 101-98 con 32 punti di Curry, top-scorer dell'incontro. Nell Eastern Conference è invece sul 2-2 la serie di semifinale tra Boston e Milwaukee, con il Celtics che impattana superando i Bucks in gara-4 per 116-108 nonostante i 34 punti, tra i padroni di casa, del bomber greco Antetokounmpo. Nel frattempo, il tecnico dei Phoenix Suns, Monty Williams, è stato votato miglior allenatore del 2022. – foto Image – (ITALPRESS). mc/red 10-Mag-22 08:50