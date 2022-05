Calciomercato: Barça. Bayern inflessibile su Lewandowski, idea Mané

L'attaccante del Liverpool sarebbe felice di giocare in Spagna con la maglia azulgrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un attaccante che fa la differenza. Questa la richiesta di Xavi per il suo Barcellona. Non una missione semplice per i dirigenti blaugrana: ormai perso Haaland che è a un passo dal Manchester City e con il Bayern che non fa sconti per Lewandowski, secondo il Mundo Deportivo il club valuta l'ipotesi Sadio Manè, 30enne attaccante del Liverpool che ha ancora un anno di contratto con la società di Anfield. Piace anche l'altro attaccante dei 'reds', il 29enne Mohamed Salah le cui richieste economiche, però, sarebbero irraggiungibili per i catalani. Mané, invece, sarebbe felice di giocare in Spagna e di vestire la maglia azulgrana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 10-Mag-22 16:01