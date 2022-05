Calciomercato: ManCity. Ufficiale accordo con Dortmund per Haaland

I Citizens parlando di "accordo di principio" con il club tedesco per il bomber norvegese MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Erling Haaland dall'1 luglio sarà un nuovo giocatore del Manchester City. Lo ha reso noto lo stesso club inglese che, in un comunicato, conferma "di aver raggiunto un accordo di principio con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland al club a partire dal 1° luglio 2022". L'attaccante norvegese, 22 anni il prossimo 21 luglio, era nel mirino dei grandi club d'Europa, ma dalla prossima stagione sarà a disposizione del tecnico del ManCity, Pep Guardiola. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 10-Mag-22 16:48