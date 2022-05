Motomondiale: Gp Francia. Marquez “Importante è continuare a migliorare”

Il pilota spagnolo della Honda: "A Le Mans per vedere cosa possiamo fare" ROMA (ITALPRESS) – "Nel complesso il weekend di Jerez, test compresi, è stato positivo perché siamo stati in grado di imparare molto. Ora arriviamo in Francia per vedere cosa è possibile fare". Lo ha detto Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, in vista del fine settimana del Gran Premio di Francia, settima tappa del Mondiale della motoGp. "L'importante è continuare a lavorare, migliorare e a ridurre le distanze dai migliori – spiega il fuoriclasse iberico – A Jerez abbiamo fatto progressi e ora dobbiamo andare avanti, soprattutto dopo i test è importante capire come stanno le cose. Ho fatto delle belle gare a Le Mans e altre più impegnative può dipendere molto dalle condizioni meteo ma sembra siano buone per questo fine settimana". "Lo scorso anno, a Le Mans, è stato il primo week-end in cui abbiamo potuto davvero iniziare a mostrare il nostro potenziale – sottolinea l'altro spagnolo della Honda, Pol Espargaro – So quanto la moto ed io siamo migliorati da allora, quindi non vedo l'ora di tornare in Francia e mettere in pratica ciò che abbiamo provato durante i test". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 10-Mag-22 12:21