Tennis: Internazionali. Nardi si arrende a Norrie al primo turno

Il giovane azzurro eliminato con un doppio 6-4 dal britannico, numero 11 Atp ROMA (ITALPRESS) – Luca Nardi esce al primo turno agli Internazionali d'Italia, quinto Atp Masters 1000 stagionale con un montepremi 5.415.410 euro in corso sulla terra rossa del Foro Italico. Il 19enne tennista pesarese, n.201 del ranking e in tabellone con una wild card, si è arreso all'esordio al britannico Cameron Norrie, n.11 ATP e nona testa di serie, vincente in due set con il punteggio di 6-4 6-4, in un'ora e 32 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 10-Mag-22 14:59