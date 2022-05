Volley: Superlega. Altro match-ball Lube per settimo scudetto

Domani gara-4 della finale, Perugia pronta a vendere cara la pelle CIVITANOVA MARCHE (ITALPRESS) – Sfumata in trasferta la prima chance per il settimo scudetto della storia, la Cucine Lube Civitanova ha ancora due match ball a disposizione per conquistare il terzo tricolore consecutivo. Domani, mercoledì 11 maggio (ore 20.45 con diretta Rai Sport) all'Eurosuole Forum i campioni d'Italia ospiteranno in gara-4 la Sir Safety Conad Perugia. A trainare gli uomini di Chicco Blengini ci sarà un intero palazzetto, con i tifosi Predators di Lube nel Cuore pronti a fornire la carica. Avanti 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite, i cucinieri lavorano per riproporre la prontezza in ricezione e la solidità difensiva che avevano caratterizzato i primi due match di finale, alzando il livello dai nove metri e potenziando l'aggressività. I Block Devils, che in gara-3 hanno reagito dopo essersi trovati con le spalle al muro, venderanno cara la pelle alla ricerca di un 'mercoledì da Leon'. Ad attenderli, però, ci sarà una Lube 'fast and furious', con tanta voglia di chiudere i conti in casa come nel 2020/21. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 10-Mag-22 14:44