Calcio: Fiorentina. Barone “Mourinho? Polemica inutile, rigore c’era”

"Abbiamo fatto una bella partita, direi che il risultato è giusto". ROMA (ITALPRESS) – "Non voglio entrare nel merito dell'arbitraggio di Fiorentina-Roma, ci sono degli esperti che lavorano su questa materia. Tutto è da migliorare, ma non è un tema sul quale voglio entrare. Rispondere a Mourinho? Il rigore c'era, lo abbiamo visto abbastanza bene. Abbiamo fatto una bella partita, direi che il risultato è giusto. Inutile fare polemiche quando non esistono. La Var funziona, siamo uno dei modelli del calcio mondiale a livello innovativo". Lo ha dichiarato il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, entrando a Palazzo H, al Coni, per partecipare all'assemblea della Lega Serie A. (ITALPRESS). spf/gm/red 11-Mag-22 16:08