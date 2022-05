Calcio: Liverpool. Klopp “Haaland una bestia, purtroppo gran colpo City”

"Segnerà tanti gol, ma la squadra di Guardiola non dipende mai da un solo giocatore", ha spiegato il tedesco BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "E' una vera bestia". Bastano poche parole a Jurgen Klopp per spiegare che tipo di attaccante è Erling Haaland, nuovo attaccante del Manchester City. Grande stima da parte del tecnico del Liverpool per il bomber norvegese che nella prossima stagione sbarcherà in Premier aumentando i pensieri dell'allenatore tedesco. "Erling è un grande giocatore, ma il Manchester City, per il modo in cui gioca, non è mai stato, né sarà mai una squadra che vince le partite grazie a un solo calciatore. Purtroppo è un ottimo acquisto per i Citizens, Haaland segnerà molti gol mettendola dentro sul secondo palo, poi ha anche altre caratteristiche, in alcune situazioni di gioco è una vera bestia", dice il tedesco sottolineando la potenza atletica del nuovo giocatore del ManCity. Parole che arrivano dopo il successo del Liverpool che ieri sera, battendo 2-1 l'Aston Villa di Gerrard a Birmingham, ha agganciato la squadra di Guardiola stasera in campo a Wolverhampton per riportarsi a +3 nel testa a testa per la Premier. "Vincere in casa dell'Aston Villa non è facile, è una squadra con tanta qualità. Hanno lavorato sodo e ci hanno sempre messo sotto pressione, sono passati subito in vantaggio, ma noi abbiamo risposto immediatamente e non potrei essere più orgoglioso dei miei giocatori. È stata una prestazione formidabile e siamo a metà maggio", sottolinea Klopp non particolarmente preoccupato per l'infortunio che ha costretto Fabinho a lasciare il campo al 30° del primo tempo e che ha fatto scattare l'allarme in ottica finale di Champions. "Penso che non ci saranno problemi anche se non ne sono sicuro, perchè bisogna aspettare un po' per valutare bene le sue condizioni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 11-Mag-22 09:18