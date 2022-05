Calcio: Serie B. Playoff, designazioni arbitrali turno preliminare

Manganiello dirigerà Ascoli-Benevento, Fourneau arbitreà Brescia-Perugia ROMA (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per le gare valide per il turno preliminare dei playoff di Serie B. Venerdì alle 20.30 aprirà il programma Ascoli-Benevento, match che è stato affidato a Gianluca Manganiello di Pinerolo. Con lui gli assistenti Baccini e Vecchi, il quarto ufficiale di gara Serra e gli arbitri Var Guida ve De Meo. Sabato 14, alle 18, in programma Brescia-Perugia, sfida che sarà diretta da Francesco Fourneau di Roma con Carbone e Mondin assistenti, Marini quarto uomo e gli addetti alla Var Abisso e Tegoni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 11-Mag-22 12:24