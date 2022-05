Calcio: Sudtirol. Dopo 21 anni e promozione in B capitan Fink si ritira

Il centrocampista ha iniziato la sua avventura nel club nel 2001, a 11 anni. BOLZANO (ITALPRESS) – Hannes Fink si ritira dal calcio giocato dopo ventuno anni consecutivi in biancorosso e soprattutto dopo la storica promozione in B ottenuta in questa stagione. "Arrivò all'FC Südtirol nel 2001, quand'era un bambino di 11 anni per iniziare una lunga e positiva trafila nel settore giovanile prima di arrivare in prima squadra – sottolinea il club -. Sedici anni e due promozioni da professionista: dalla quarta serie nazionale alla terza divisione e dalla serie C alla B, tante emozioni forti, playoff intensamente vissuti, gioie e dolori, tutti con la stessa maglia. Tutti con la casacca biancorossa. Hannes Fink si regala la gioia e la grande commozione della promozione in serie B e mette un sigillo d'oro a una carriera tutta con il Südtirol. Il capitano di lungo corso e di tante battaglie agonistiche annuncia il ritiro ed esce dal campo da calciatore per l'ultima volta. Ci tornerà sicuramente e presto in un altro ruolo in seno alla società, svolgendo diverse mansioni in ambito sportivo". Il club "ringrazia sentitamente Hannes Fink, capitano carismatico, leader e uomo simbolo dei principi e dei valori della società, persona e calciatore modello e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 11-Mag-22 12:50