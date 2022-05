Calciomercato: Inter. Ipotesi scambio De Paul-Correa con Atletico Madrid

In Argentina ipotizzano un'operazione di mercato non semplice tra i due club BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Il ritorno di Rodrigo De Paul in Italia e quello di Joaquin Correa in Spagna. Secondo gli argentini di TntSports, Inter e Atletico Madrid starebbero lavorando su questa ipotesi di scambio per la prossima stagione. Il centrocampista ex Udinese ha vissuto una stagione non semplice agli ordini di Simeone, mentre l'attaccante non sempre ha trovato spazio nelle formazioni iniziali di Simone Inzaghi e sarebbe felice di tornare in Spagna, dove ha vestito la maglia del Siviglia. Il giocatore, però, è di proprietà della Lazio, mentre per quel che riguarda De Paul i colchoneros non sarebbero convinti di lasciar partire un giocatore prelevato la scorsa estate per 35 milioni di euro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 11-Mag-22 13:28