Calcio: Napoli, striscione contro Spalletti fuori dallo stadio

"La Panda te la restituiamo… bast' ca te ne vaje!", il messaggio dei tifosi NAPOLI (ITALPRESS) – "Spalletti, la Panda te la restituiamo… bast' ca te ne vaje!". Lo striscione esposto nella tarda serata di ieri all'esterno dello stadio Maradona e scoperto questa mattina aumenta il distacco tra i tifosi e l'allenatore del Napoli. Naturalmente il messaggio non rappresenta tutta la piazza ma evidenzia come l'uscita di scena dalla lotta scudetto nelle gare interne con Fiorentina e Roma e il ko assurdo di Empoli abbia lasciato il segno nell'ambiente partenopeo. Ai sostenitori partenopei non è bastata la qualificazione in Champions League, speravano di poter festeggiare finalmente il terzo titolo della storia azzurra. Sicuramente nello striscione c'è tanta ironia napoletana ma emerge anche una certa insofferenza nei confronti del tecnico. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). sc/glb/red 12-Mag-22 11:13