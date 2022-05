Calciomercato: Barça vuole Azpilicueta e Alonso, Chelsea pensa a Dest

I Blues pronti a trattare con delle contropartite BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Grandi manovre sull'asse Barcellona-Chelsea. Da tempo i blaugrana sono su due giocatori in forza ai Blues per rinforzare la difesa: Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso. Il primo è in scadenza a giugno ma i Blues possono esercitare l'opzione per il rinnovo automatico per un'altra stagione mentre l'ex viola è sotto contratto fino al 2023. I Blues sono pronti a dare il via libera a entrambi ma non gratis: ecco perchè, secondo "Sport", il Chelsea proverà a inserire nella trattativa Serginho Dest, giocatore che però i blaugrana valutano 20 milioni di euro, e il portiere Neto. Dal Camp Nou filtra però grande ottimismo e qualche giorno fa il ds Mateu Alemany è volato a Londra per entrare nel vivo della trattativa. Per Marcos Alonso è già pronto un triennale, ad attendere Azpilicueta un 2+1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 12-Mag-22 11:35