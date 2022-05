Calcio: Corini “Delusione smaltita, Brescia pronto a lottare per la A”

"Col Perugia in campo per vincere, puntare al pari sarebbe l'inizio della fine", dice il tecnico dei lombardi BRESCIA (ITALPRESS) – "Smaltita la delusione per il mancato raggiungimento della Serie A diretta puntiamo a conquistarci il pass per la massima serie in questi playoff". Pensieri e parole di Eugenio Corini alla vigilia della sfida dei quarti di finale playoff contro il Perugia. Il tecnico del Brescia è apparso sereno e carico in vista del match contro gli umbri. "Abbiamo ancora una chance per salire in Serie A e ce la vogliamo giocare fino in fondo – il commento del tecnico bresciano -. Per vincere negli spareggi promozione serve equilibrio mentale. Bisogna essere in grado di cavalcare i vari momenti delle partite, leggendo bene ogni situazione di gioco". Nonostante il vantaggio dei due risultati su tre a favore, l'allenatore dei lombardi non vuole fare calcoli: "Scenderemo in campo per vincere – assicura Corini -. Cercare il pareggio sarebbe l'inizio della fine. Abbiamo pulito le scorie lasciate dal ko di Cittadella. I ragazzi sono pronti ad affrontare questo tipo di battaglie sportive". L'avversario è il Perugia: una squadra che in campionato ha dato del filo da torcere alle rondinelle. "Mi aspetto una gara fisica in grado di sviluppare un calcio verticale – osserva l'allenatore del Brescia -. Alvini ha fatto un lavoro incredibile. Ci aspettiamo un avversario molto carico". Per vincere e conquistare la finale Corini punta molto sul fattore campo: "Chi verrà allo stadio ci darà una grande mano ma in molti frangenti della partita dovremo essere noi a trascinare i nostri tifosi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). 13-Mag-22 17:02