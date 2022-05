Calcio: Fiorentina. Milenkovic “Il massimo per l’Europa, ci crediamo”

"Italiano ha fatto un grande lavoro, noi lo seguiamo al 100%", dice il difensore viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Noi puntiamo sempre al massimo, entriamo in partita con la mentalità di vincere contro chiunque giochiamo. Non vogliamo porci limiti e giocare al massimo nelle ultime due partite che ci aspettano per andare in Europa, ci crediamo". Lo ha detto il difensore viola Nikola Milenkovic, ai canali social del club gigliato. Vincere contro la Roma lunedi scorso "non è stato facile – spiega – perché abbiamo avuto un calo in un momento della stagione molto importante, però ci siamo preparati al massimo durante la settimana scorsa, abbiamo vinto contro una grande squadra, meritatamente. Per quello che abbiamo fatto vedere in campo è stata una vittoria stra-meritata, siamo sicuramente contenti. Ci ha dato fiducia per le ultime due giornate. Il calcio che giochiamo è molto propositivo, fa prendere tanti rischi ma ci dà anche grandi vantaggi e noi accettiamo i rischi". E' una Fiorentina diversa quella di quest'anno e Milenkovic spiega: "E' cambiato sicuramente tanto con l'arrivo di mister Italiano che ha modificato il modo di giocare, di stare e pensare in campo, ha fatto un grande lavoro e si vede, sicuramente tutti noi lo seguiamo al 100% nelle idee e in quello che, da inizio stagione, propone durante la settimana". Con i rinforzi arrivati a gennaio, ovvero Ikoné, Piatek e Cabral: "L'intesa va benissimo, gli siamo sempre vicini, li aiutiamo ad ambientarsi, gli spieghiamo come funzionano questo club e questa piazza – ha sottolineato ancora Milenkovic -. Nelle ultime due gare io sarò motivatissimo, con tanta voglia di vincere e la volontà, con tutta la squadra, di portare il club dove vogliamo che arrivi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 13-Mag-22 15:07