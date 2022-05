Calcio: Inter. Probabile il rientro di Bastoni nell’11 di Cagliari

In attacco Correa dovrebbe vincere il ballottaggio con Dzeko per affiancare Lautaro APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Tornati all'alba di giovedì da Roma, Simone Inzaghi ieri ha concesso ai suoi giocatori la giornata libera, con la squadra che si è ritrovata oggi ad Appiano per preparare la trasferta di Cagliari di domenica sera, gara già potenzialmente decisiva per la lotta scudetto. Rispetto alla finale di Coppa Italia l'allenatore interista (che domani non parlerà in conferenza stampa) spera di poter recuperare Bastoni: il difensore ha provato a forzare i tempi per esserci contro la Juventus, ma per prudenza non è stato rischiato fino all'11° del secondo tempo supplementare, quando ha sostituito Dimarco. La linea a tre sarà completata da Skriniar e De Vrij, a centrocampo Dumfries e Perisic esterni con Brozovic, Barella e Calhanoglu in mezzo. In attacco potrebbe cambiare il partner di Lautaro, con Correa favorito su Dzeko. Sul fronte rinnovi, intanto, la prossima settimana potrebbe essere l'occasione giusta per incontrare gli agenti di Perisic, dopo il disappunto manifestato poco dopo il fischio finale della gara contro la Juventus dallo stesso croato in merito al suo rinnovo. Marotta si è detto ottimista, ma le parti sembrano ancora lontane (l'Inter propone un biennale da 4,5 milioni a stagione, il giocatore ne chiede 6) e il malumore è palpabile. La società ha reso noto che dalle ore 14 di mercoledì 18 maggio inizierà la prima fase della campagna abbonamenti per la prossima stagione, quella dedicata alla conferma del posto per tutti gli abbonati alla stagione 2019-20, e durerà fino a lunedì 6 giugno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/ari/red 13-Mag-22 20:00