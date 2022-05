Calcio: Tottenham, Conte ‘vede’ Champions “Arteta? Si lamenta troppo”

Spurs a un punto dall'Arsenal quarto a due giornate dalla fine LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un punto da rimontare in due giornate, con un calendario più favorevole. Il 3-0 di ieri sera all'Arsenal tiene più vivo che mai il sogno Champions di Antonio Conte e del suo Tottenham, a una lunghezza dal quarto posto occupato dai Gunners. Che nelle prossime due partite giocheranno in trasferta col Newcastle e in casa con l'Everton, mentre gli Spurs sono attesi dal Burnley prima di chiudere sul campo del già retrocesso Norwich. A fine gara Mikel Arteta ha contestato l'arbitraggio, in particolare il rigore che ha permesso al Tottenham di andare in vantaggio e poi l'espulsione di Holding che ha lasciato i suoi in dieci per un'ora. "Una bellissima partita è stata distrutta, se dico quello che penso mi squalificano per sei mesi. Vorrei che l'arbitro venisse davanti alle telecamere e spiegasse le sue decisioni". "Si lamenta troppo, dovrebbe concentrarsi di più sulla sua squadra e sul suo lavoro perchè è un ottimo allenatore – la replica di Conte – Non è bello sentire qualcuno che si lamenta tutto il tempo. Sabato avete sentito lamentarmi di Fabinho o di tutti gli altri falli? Arteta dovrebbe stare tranquillo e provare a portare avanti il suo lavoro". Ma Conte pensa ora al traguardo da raggiungere: "Mancano due partite ed è tutto aperto. Di sicuro il lavoro di ogni giorno e la vittoria sull'Arsenal ci danno fiducia ma non dobbiamo diventare presuntuosi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 13-Mag-22 09:38