Bologna, Mihajlovic “Finire bene stagione incentivo per anno prossimo”

"Domani giochiamo in casa per l'ultima volta, è un derby, perciò dobbiamo vincere". BOLOGNA (ITALPRESS) – Ultima in casa per il Bologna, che alle 12.30 affronta il Sassuolo dopo la sconfitta di Venezia, che non è passata sotto traccia per Sinisa Mihajlovic, che alla vigilia della partita del Dall'Ara la ricorda. "Sono rimasto male, ma non per la sconfitta perché può capitare. Ci sono cose negative come l'approccio sbagliato e se giochi contro una big è difficile recuperare. L'aspetto positivo è aver recuperato. Peccato perché la sconfitta ci ha un po' limitato gli obiettivi. Comunque è tutto per demerito nostro e non voglio parlare dell'arbitro. Nella vita come nel calcio bisogna imparare dagli errori e noi dobbiamo imparare da queste partite. Senza il gruppo unito e la forza della squadra non avremmo mai recuperato. Ora ci aspettano due partite e siamo ancora in corsa per il decimo posto e possiamo fare il record di punti dell'era Saputo e da quando sono qui. Finire bene la stagione è un incentivo per l'anno prossimo. La sconfitta ci ha rovinato questo finale e aver sbagliato atteggiamento mi rode. Domani giochiamo in casa per l'ultima volta, è un derby, perciò dobbiamo vincere". Di fronte un Sassuolo che nelle ultime partite non ha fatto bene come nella prima parte di campionato: "E' un'ottima squadra e Dionisi ha fatto un ottimo lavoro. Da centrocampo in su ci sono giocatori forti che hanno fatto un sacco di gol. Giocano bene e sono pericolosi, però siamo a 4 punti da loro e all'andata non c'è stata partita. Se vinciamo andiamo a 1 da loro, ma si parla solo del Sassuolo. L'abbiamo preparata bene e speriamo di fare una grande gara". Poi un accenno a Riccardo Bigon, il direttore sportivo, che sembra più lontano da Bologna: "Abbiamo un ottimo rapporto, è una grande persona e un grande professionista. A volte poteva capitare che non avessimo gli stessi punti di vista, ma sempre con rispetto. Non so cosa succederà il prossimo anno e non sta a me dirlo". Mentre la prossima stagione di sarà di sicuro Gary Medel che ha appena rinnovato il contratto: "Penso che se lo sia meritato. Lui sta male se non gioca, io a inizio stagione non potevo garantirgli il posto da titolare e voleva andare via. Poi l'ho inserito per necessità, ha fatto bene, ha avuto continuità e si è meritato il rinnovo. E' un leader e sono contento che sia rimasto". In rossoblù diversi giovani, sui quali ci sono gli occhi delle big: "Posso solo essere contento. All'inizio dovevamo salvarci e ora sono cambiati gli obiettivi. I meriti vanno a Bigon che ha saputo scovare tanti giovani interessanti. Noi quest'anno avevamo dichiarato di voler arrivare nella parte sinistra della classifica, ma essere riusciti a valorizzare tanti giovani dev'essere comunque motivo d'orgoglio". 14-Mag-22