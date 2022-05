Calcio: Dionisi “Bologna in forma, al Dall’Ara con la nostra qualità”

"Poco continui nell'ultimo periodo, troveremo un ambiente carico", dice il tecnico neroverde SASSUOLO (ITALPRESS) – "Il morale è buono. Siamo verso la fine e quindi dobbiamo cercare di attingere da tutte le motivazioni possibili". Così Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. Un derby emiliano che i neroverdi vogliono sfruttare per tornare al successo che manca ormai da quattro gare: "Domani sarà una partita diversa da quella dell'andata – ha spiegato Dionisi -. Il Bologna viene da un periodo positivo, noi non abbiamo avuto la stessa continuità nell'ultimo periodo. Si affronteranno due squadre che arrivano al derby molto vicine in classifica. Non sarà semplice perché troveremo un ambiente motivato, vuoi per l'allenatore, vuoi per perché a Bologna ci saranno aspettative su questa gara, dovremo rispondere presente a ogni partita che si creerà nella partita". Tra i fattori chiave del match potrebbe esserci, oltre a quello ambientale, quello legato al caldo visto l'orario del match: "Sinceramente il caldo non mi preoccupa, allo stesso tempo il caldo permetterà di non mantenere ritmi altissimi ma ci sarà per tutti, giocatori, tifosi – ha sottolineato l'allenatore neroverde -. Affrontiamo una squadra che ha esperienza, forse ha qualcosina in più di noi in campo e dovremo essere bravi a replicare alle loro qualità con le nostre". Il gruppo è compatto e a disposizione: "Diffide? Non so se la formazione sarà condizionata da questo ma pensiamo al Bologna e poi al Milan. Ad oggi, perché dobbiamo fare la rifinitura, sono tutti disponibili a parte Kyriakopoulos – ha rivelato Dionisi -. Modulo? Stiamo ancora valutando anche se credo che a questo punto del campionato, per la classifica che abbiamo, contino poco i sistemi di gioco, un errore tecnico conterà molto di più quello che metteremo in campo". Il tecnico, infine, si è anche soffermato sulle parole di Carnevali che ha affermato che si ripartirà da Dionisi: "Lo ringrazio per le parole spese. Voleva dare un input positivo all'allenatore, ma qui ci sono tanti giocatori bravi e tanti sono già riconfermati. Chi se ne andrà verrà sostituito, credo che l'amministratore abbia già speso parole giuste e abbia già detto un pochino qual è la linea". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 14-Mag-22 13:39