Calcio: Samp pronta a all-in, Giampaolo “Testa alta e petto in fuori”

"Con la Fiorentina una partita spartiacque", sottolinea il tecnico blucerchiato GENOVA (ITALPRESS) – "Lunedì abbiamo una partita determinante, uno spartiacque, un all-in: metteremo tutto sul tavolo". Per Marco Giampaolo quella di lunedì contro la Fiorentina sarà la partita decisiva per il destino della Sampdoria, vicina alla salvezza: i tre punti chiuderebbero ogni discorso, un pari o una sconfitta potrebbero mettere i blucerchiati nella condizione di doversi giocare tutto all'ultimo turno, contro un'Inter che potrebbe essere ancora in corsa per lo scudetto. "Come si prepara una gara così? Lo si fa durante tutta la settimana – spiega Giampaolo -, badando a tutti gli aspetti tecnici e tattici, senza troppe filosofie: sappiamo quanto è importante. Quando entrambe le squadre giocano per degli obiettivi, come capita a noi, le motivazioni sono sempre al massimo. Per qualcun altro no, ma non ci deve interessare. Noi non possiamo giocare le partite delle altre, ma dobbiamo pensare a noi. Si può vincere o perdere ma gli atteggiamenti devono essere giusti. Le compagini che lottano per la salvezza sono diverse e nessuna è fuori". Samp padrona del proprio futuro, dunque. "Siamo carichi di responsabilità: ognuno per le proprie competenze deve dare il massimo. Testa alta e petto in fuori, non dobbiamo scappare da queste situazioni", dice Giampaolo, che conta anche sul sostegno del pubblico blucerchiato. "Sono una parte determinante del mondo Sampdoria, conosco benissimo l'affetto che sanno esprimere – afferma ancora – Loro ci sono sempre stati e ci saranno sempre, conosco bene il loro attaccamento. Il loro apporto nervoso sarà fondamentale: non smettono mai di ribadire qual è lo spirito di appartenenza a questi colori". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 14-Mag-22 13:49