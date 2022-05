Calciomercato: Bayern Monaco. Stampa, accordo Lewandowski-Barcellona

Il centravanti avrebbe raggiunto un'intesa triennale col club catalano MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Robert Lewandowski sempre più vicino al Barcellona. Secondo quanto riportato dal canale tedesco "Sport 1" tra il calciatore polacco e il club blaugrana ci sarebbe già un'intesa sulla base di un contratto triennale. Lewandowski è però legato al Bayern Monaco fino al 2023, ma ha preso la decisione di lasciare il club tedesco a fine stagione e lo ha anche comunicato ai dirigenti. Un ostacolo non da poco da superare è quello del club bavarese, titolare del cartellino del centravanti, che non vorrebbe privarsi del proprio bomber da 343 reti. "Lewandowski ha un contratto fino al 2023 e lo rispetterà", ha detto il presidente del Bayern, Herbert Hainer. L'unico modo per far cambiare idea ai tedeschi sarebbe quello di fare un'offerta economica (si parla di una valutazione di 40 milioni di euro per un centravanti che ad agosto festeggerà il 34esimo compleanno), ma a quel punto potrebbero avvicinarsi anche società con possibilità finanziarie ben più importanti di quelle dei catalani. Lewandowski vuole il Barça e il Barça vuole Lewandowski, il Bayern prova a tenere duro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 14-Mag-22 12:55