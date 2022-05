Tennis: Swiatek-Jabeur la finale femminile agli Internazionali d’Italia

La numero uno del mondo cerca il bis dopo il successo dello scorso anno ROMA (ITALPRESS) – Iga Swiatek e Ons Jabeur sono le due finaliste degli Internazionali d'Italia femminili. Diventata numero uno del mondo dopo il ritiro di Ashleigh Barty, la Swiatek sta legittimando il suo trono e un anno dopo è ancora in finale a Roma. La 20enne polacca, campionessa in carica, spazza via anche Aryna Sabalenka (6-2 6-1 in un'ora e 18 minuti di gioco) e centra la 27esima vittoria di fila in questo 2022, eguagliando la quarta striscia vincente più lunga di sempre (Serena Williams, dalle Wta Finals 2014 a Madrid 2015). Fra la Swiatek e il quinto titolo di fila dopo Doha, Indian Wells, Miami e Stoccarda, l'ottavo della sua giovane carriera, c'è ora Ons Jabeur. La 27enne tunisina, testa di serie numero 9 e reduce dal successo di Madrid (secondo titolo in carriera dopo Birmingham 2021), riesce a piegare la resistenza di Daria Kasatkina per 6-4 1-6 7-5, annullando un match point nel nono gioco del terzo set dove si era fatta rimontare da 4-2 a 4-5. I precedenti sorridono alla Jabeur: la Swiatek si è imposta nel 2019 a Washington, poi successi della tunisina nel 2021 prima a Wimbledon e poi a Cincinnati. (ITALPRESS). glb/red 14-Mag-22 19:43