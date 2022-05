Calcio: In Premier West Ham frena ManCity, Liverpool spera ancora

I Reds potrebbero presentarsi all'ultima giornata a -1 dai Citizens LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Una vittoria avrebbe virtualmente chiuso i conti e invece il Manchester City strappa in rimonta solo un punto al West Ham: martedì il Liverpool può riportarsi a -1 con la lotta per il titolo che si deciderà all'ultima giornata. Gara incredibile all'Olympic Stadium di Londra, dove la squadra di Guardiola va al riposo sotto di due gol (doppietta Bowen). A inizio ripresa Grealish accorcia, un autogol di Coufal permette al City di pareggiare ma poi Mahrez si fa parare da Fabianski il rigore che poteva valere vittoria e Premier League. Per quanto riguarda la corsa Champions, il Tottenham fa la sua parte e mette pressione sull'Arsenal. Dopo il successo nello scontro diretto contro i Gunners, l'undici di Antonio Conte la spunta di misura sul Burnley grazie al rigore di Kane a recupero inoltrato del primo tempo. Gli Spurs mettono così la freccia e si portano al quarto posto, scavalcando per il momento la squadra di Arteta che domani sera sarà ospite del Newcastle. Ait Nouri risponde a Pukki nell'1-1 tra Wolverhampton e Norwich, coi Wolves che dicono addio all'Europa. Pokerissimo del Leicester sul campo del Watford grazie alle doppiette di Vardy e Barnes e al gol di Maddison mentre un gol di Struijk allo scadere consente al Leeds di acciuffare il pari per 1-1 contro il Brighton, che al 28' era passato avanti con Welbeck: la formazione di Marsch lascia il terz'ultimo posto staccando il Burnley che però deve ancora recuperare una partita. Pareggio per 1-1, infine, anche tra Aston Villa e Crystal Palace: padroni di casa avanti con Watkins, pari degli ospiti con Schlupp. CLASSIFICA: Manchester City 90; Liverpool 86; Chelsea 70; Tottenham 68; Arsenal 66; Manchester United 58; West Ham 56; Wolverhampton 51; Brighton, Leicester 48; Crystal Palace 45; Aston Villa 44; Brentford, Newcastle 43; Southampton 40; Everton 36; Leeds 35; Burnley 34; Watford 23; Norwich City 22. Aston Villa, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Leicester una gara in meno – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 15-Mag-22 17:37