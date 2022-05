Calcio: Zangrillo “Questo Genoa merita la Serie B”

"Ammettiamo i nostri errori, tradite le aspettative dei tifosi" NAPOLI (ITALPRESS) – "Il vero valore del Genoa sono i nostri tifosi e anche oggi lo hanno dimostrato. Oggi sono particolarmente colpito per quella che è la realtà che stiamo vivendo. Non ho paura a dire che questo Genoa merita la Serie B. Dobbiamo ammettere i nostri errori e per primo chiedo scusa e abbraccio i nostri tifosi, perché abbiamo tradito le loro aspettative. Noi meritiamo la B, il nostro pubblico no". Questo il commento rilasciato dal presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, dopo la sconfitta rimediata dai liguri contro il Napoli, che allontana quasi definitivamente le speranze di permanenza in Serie A del "grifone". Il club rossoblù tornerebbe nella categoria cadetta dopo 15 anni. "La squadra va rinforzata in ogni settore. Dobbiamo dare delle risposte al nostro pubblico. Dobbiamo ammettere i nostri errori, i miei errori. Ci sono stati dei segnali che non abbiamo colto. Abbiamo perso partite che non dovevamo perdere e, poi, quando una squadra non segna, ripeto, merita la Serie B", ha aggiunto il presidente del club ligure. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/pdm/red 15-Mag-22 17:48