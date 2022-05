Motomondiale: Gp Francia. Fernandez vince in Moto2, cade Acosta

Lo spagnolo supera Canet e Chantra, pesante zero in classifica per Arbolino LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Augusto Fernandez vince il Gran Premio di Francia di Moto2. Sul tracciato di Le Mans, il pilota spagnolo in sella alla Kalex si prende il successo davanti al connazionale Aron Canet e al thailandese Somkiat Chantra, a loro volta sulla Kalex. Niente da fare per il prodigio spagnolo Pedro Acosta (Kalex), che cade a 13 giri dal termine quando era al comando della gara. Errore anche di Celestino Vietti (Kalex), il quale si deve accontentare di un ottavo posto rimanendo in testa al Mondiale. Caduta invece per Tony Arbolino (Kalex) e pesante zero per la classifica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 15-Mag-22 13:23