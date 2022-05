Motomondiale: Gp Francia. Masia vince in Moto3, Foggia quarto

A Le Mans, lo spagnolo precede Sasaki e Guevara, sfuma il podio per l'azzurro LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jaume Masia vince il Gran Premio di Francia di Moto3. Sul tracciato di Le Mans, il pilota spagnolo in sella alla Ktm trionfa avendo la meglio in un ultimo giro combattuto sul giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna) e l'altro iberico Izan Guevara (GasGas). Sfuma il podio per Dennis Foggia, quarto con la Honda, mentre Andrea Migno (Honda) risulta decimo. Tredicesimo posto per Riccardo Rossi (Honda). Lo spagnolo Sergio Garcia (GasGas), settimo, rimane in testa al Mondiale. A inizio gara da segnalare una bandiera rossa a causa dell'arrivo della pioggia, che ha fatto perdere il controllo delle moto di Andrea Migno, Jaume Masia, Daniel Holgado, Izan Guevara, Sergio Garcia, Ayumu Sasaki e Ivan Ortola. Poi tutti i piloti sono ripartiti con la griglia di partenza originaria per un totale di 14 giri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 15-Mag-22 12:02