Calcio: Liverpool, Klopp “Non mi aspetto che City perda altri punti”

Il tecnico non crede al ribaltone nell'ultima giornata di Premier LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jurgen Klopp mette le mani avanti: che il Manchester City, dopo il rocambolesco 2-2 col West Ham, possa non vincere anche l'ultima gara di campionato con l'Aston Villa è uno scenario al quale il tecnico tedesco non crede. Alla vigilia della gara col Southampton, vincendo la quale i Reds si porterebbero a -1 dalla squadra di Guardiola in vista dell'ultimo turno di domenica, Klopp mette da parte i sogni di 'Quadruple': "Non mi aspetto che il City perda altri punti. Non so quando sia successo l'ultima volta che il City ha perso punti per due partite di fila. Ad ogni modo il loro risultato col West Ham non condiziona la nostra gara di domani". Dal tecnico tedesco, poi, una tirata d'orecchi ai suoi tifosi che sabato scorso hanno fischiato l'inno britannico, in occasione della finale di FA Cup: "Non credo l'abbiano fatto senza una ragione ma di sicuro è stato qualcosa che non mi è piaciuto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Mag-22 19:49