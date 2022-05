Calcio: Torino, Vagnati “Brekalo non vuole rimanere”

Il ds granata conferma che il croato non sarà riscattato TORINO (ITALPRESS) – Josip Brekalo non giocherà nel Torino 2022-23. Il ds Davide Vagnati ha confermato che il calciatore, arrivato in prestito dal Wolfsburg, non sarà riscattato. "Abbiamo dovuto declinare l'opzione sull'acquisto a titolo definitivo – spiega a Toro Channel – Ho avuto più di un meeting con Josip, il suo nuovo agente e il padre e da qualche mese ci ha comunicato che il suo desiderio era di non continuare con noi. C'è rammarico, è un giocatore che ha fatto bene, ha avuto un inizio importante. Siamo rimasti delusi perchè avevamo tutta la voglia di investire su un trasferimento importante ma ha una sua idea precisa e noi vogliamo gente col fuoco dentro, che abbia voglia di sudare per questi colori". Per quanto riguarda la stagione dei granata, "è stato un anno diverso dagli ultimi due, che ha dato un segnale importante, ha fatto vedere la via che dobbiamo intraprendere. La nostra storia non era quella degli ultimi due anni dal punto di vista dei risultati e guardiamo con ottimismo verso il futuro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Mag-22 19:28