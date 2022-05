Sfida scudetto, Milan e Inter in campo domenica alle 18

Le sfide per la salvezza con Salernitana e Cagliari si giocheranno domenica alle 21 MILANO (ITALPRESS) – La Lega di serie A ha reso noto il programma dell'ultima giornata di campionato in programma tra venerdì 20 e domenica 22 maggio. Le sfide valide per l'assegnazione dello scudetto, che vedranno impegnate Milan e Inter, saranno entrambe domenica 22 maggio alle ore 18. Questo il programma completo della 19a giornata di ritorno della serie A: VENERDI' 20 MAGGIO Torino – Roma (ore 20.45) SABATO 21 MAGGIO Genoa – Bologna (ore 17.15) Atalanta – Empoli (ore 20.45) Fiorentina – Juventus (ore 20.45) Lazio – Verona (ore 20.45) DOMENICA 22 MAGGIO Spezia – Napoli (ore 12.30) Inter – Sampdoria (ore 18) Sassuolo – Milan (ore 18) Salernitana – Udinese (ore 21) Venezia – Cagliari (ore 21) – foto Image – (ITALPRESS). gm/red 16-Mag-22 13:36