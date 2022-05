Tennis: Atp. Djokovic sempre più re, Berrettini scende al 10° posto

Il serbo, trionfatore agli Internazionali, si conferma il numero 1 del ranking ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic trionfa agli Internazionali d'Italia e si conferma sempre più numero 1 del ranking ATP. Il serbo, tornato a vincere un torneo dal Masters 1000 di Parigi-Bercy del novembre scorso, ha distanziato di altri 410 punti Daniil Medvedev che mantiene la seconda posizione ed è prossimo al rientro in campo dopo lo stop di quasi due mesi per la rimozione chirurgica di un'ernia. Il semifinalista di questa edizione del '1000' romano, Alexander Zverev, si mantiene terzo ma riduce a 780 i punti di distacco dal russo (che gioca senza bandiera). La finale degli Internazionali ha portato gioie anche a Stefanos Tsitsipas, nonostante la sconfitta rimediata in due set. Il greco, dopo l'ottimo torneo disputato, è tornato nuovamente sul quarto gradino del ranking che aveva abbandonato l'ultima volta a febbraio. Scende così in quinta posizione Rafael Nadal, battuto a Roma da Denis Shapovalov negli ottavi e da valutare riguardo la sua presenza al Roland Garros per il persistente problema al piede sinistro. Tra gli altri top-10 l'unico cambiamento si registra fra le posizioni di Casper Ruud e Matteo Berrettini. Il norvegese, semifinalista a Roma dove ha impattato contro Djokovic, ha riguadagnato due delle tre posizioni perse la scorsa settimana e si è issato all'ottavo posto a soli cinque punti da Andrey Rublev. Perde così terreno Berrettini (adesso al n. 10), ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla mano destra che lo tiene fermo da marzo e lo costringerà a saltare anche il Roland Garros. Carlos Alcaraz, vincitore a Madrid ma assente a Roma, si conferma sesto così come Felix Auger-Aliassime nono. Restando in chiave azzurra, grazie ai quarti raggiunto al Foro Jannik Sinner guadagna una posizione ed è 12eismo, mentre Lorenzo Sonego ne perde sette e scivola in 35esima piazza. Fabio Fognini sale di cinque gradini ed è 52esimo, Lorenzo Musetti perde 6 posti ed è 57esimo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 16-Mag-22 15:18