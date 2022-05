Volley: A1 donne. Bergamo conferma Cagnin per la prossima stagione

La schiacciatrice veneta sarà ancora uno dei punti di forza delle orobiche BERGAMO (ITALPRESS) – Emma Cagnin sarà uno dei punti di forza per la stagione 2022-2023 del Bergamo Volley. Dal ritiro della Nazionale italiana, dove si è messa al lavoro dopo la conclusione della Regular Season, la schiacciatrice veneta classe 2002, campione del mondo under 20 solo un anno fa e una delle piacevoli rivelazioni della prima stagione rossoblù targata Volley Bergamo 1991, parla della sua conferma: "Sì, io e Bergamo restiamo insieme. Qui mi sento a casa, ho la possibilità di trovare i miei spazi in campo e la squadra giovane che si sta delineando promette risultati interessanti e un ambiente piacevole in cui imparare ancora tanto. Grinta e agonismo non dovranno mai mancare se vorremo riscattarci e tentare di espugnare anche le fortezze più solide". – Foto Volley Bergamo 1991 – (ITALPRESS). mc/com 16-Mag-22 11:31