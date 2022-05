Calcio: Parma. Finisce avventura in panchina di Iachini

Il tecnico non proseguirà l'esperienza professionale con il club COLLECCHIO (ITALPRESS) – Il Parma e Beppe Iachini non proseguiranno l'esperienza professionale insieme. Lo ha annunciato il club emiliano con una nota. "Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità dimostrata in ogni istante e il lavoro svolto, sottolineando altresì le grandi doti, umane e professionali, e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 17-Mag-22 16:57