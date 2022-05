Calciomercato: Bayern. Non solo Barça, anche il Chelsea su Lewandowski

Per il "Guardian" i blues pensano al polacco, ma i catalani preparano l'assalto finale LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Bayern continua a sostenere che Robert Lewandowski rispetterà ancora l'anno di contratto che lo lega al club tedesco, il Barcellona ha già l'accordo con l'attaccante polacco che intanto ha fatto sapere ai bavaresi che intende andar via, ma intanto dall'Inghilterra arriva l'indiscrezione sul presunto interessamento del Chelsea per uno dei migliori bomber degli ultimi 10 anni. Secondo il "The Guardian", nonostante le vicissitudini societarie e il passaggio di proprietà in ballo, il club londinese sta pensando a Lewandowski, l'attaccante ideale per Thomas Tuchel che, da parte sua, non ha mai trovato il feeling giusto con Romelu Lukaku. Il tabloid britannico parla di trattativa difficile, anche perchè molto o tutto dipenderà dal futuro dei 'blues'. La stampa catalana, invece, continua a pensare che alla fine sarà il Barcellona la prossima squadra del polacco. Il Barcellona, che non ha grandi disponibilità economiche, per il Mundo Deportivo sta lavorando su un'offerta massima di 30-35 milioni di euro, magari con l'inserimento nell'affare dell'olandese Memphis Depay. L'ultima parola sarà del Bayern che regali non ne farà, ma che è disposto a monetizzare per il cartellino di un bomber di quasi 34 anni e che, dopo aver assicurato una valanga di gol, ha già detto che ritiene chiusa la sua avventura bavarese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 17-Mag-22 09:11