Calciomercato: Juve. As “Inter e Atletico Madrid in pole per Dybala”

I colchoneros da anni seguono l'attaccante argentino MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ieri l'addio tra le lacrime, domani è un futuro ancora da scrivere. Di sicuro c'è che Paulo Dybala lascerà la Juventus dopo sette anni, poi dove andrà si vedrà, ma secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", l'Inter e l'Atletico Madrid sono in pole per inserire, e per di più da svincolato, un campione come l'argentino. Dopo aver elencato una serie di statistiche che sottolineano le sue qualità, il giornale madrileno ricorda che l'Atletico già nel 2015 provò a prenderlo dal Palermo prima che andasse alla Juve. Il ds dei colchoneros, Andrea Berta, non l'ha mai perso d'occhio, continua a seguirlo ed è pronto a incontrare l'entourage dell'ormai ex numero 10 della Juventus. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 17-Mag-22 14:45