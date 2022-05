Mbappé al Real, l’annuncio dopo la finale di Champions

Il francese potrebbe ufficializzare il suo addio al Psg sabato MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Imminente" o "Questione di ore". La stampa spagnola non ha più alcun dubbio sul matrimonio tra il Real Madrid e Kylian Mbappé. Solo una questione di tempi, dunque. Secondo "AS" il giocatore già sabato prossimo ufficializzerà il suo addio al Psg, ma non il suo arrivo a Madrid. Anche secondo Marca l'ufficialità non arriverà prima del 28 maggio, giorno del raduno della Francia di Deschamps, ma soprattutto della finale di Champions tra i "blancos" di Carlo Ancelotti e il Liverpool di Jurgen Klopp. Il club vuole evitare che un annuncio di tale portata possa in qualche modo distrarre la squadra o comunque spostare le attenzioni. Il francese firmerà un contratto di cinque anni con il Real. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 17-Mag-22 08:43