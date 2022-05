Mondiali2022: Christillin “Nessuna possibilità ripescaggio Italia”

"Non è vero che stiamo per esser ripescati ai mondiali di calcio anche nel caso la nazionale dell'Ecuador venisse squalificata" ROMA (ITALPRESS) – "Non è vero che stiamo per esser ripescati ai mondiali di calcio anche nel caso la nazionale dell'Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c'è nessuna possibilità che l'Italia giochi il prossimo mondiale". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie e delegata Uefa Evelina Christillin, intervistata da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro. Sulla Juventus e su Allegri, la Christillin ha aggiunto:"Terrei assolutamente Allegri anche per il prossimo anno". – foto Image – (ITALPRESS). gm/com 17-Mag-22 14:15