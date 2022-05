Tennis: Torneo Ginevra. Cecchinato eliminato al secondo turno

Il palermitano si è arreso in due set al polacco Majchrzak GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Marco Cecchinato al secondo turno (ottavi) del "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il tennista palermitano, proveniente dalle qualificazioni, dopo aver sconfitto all'esordio l'austriaco Dominic Thiem si è arreso con il punteggio di 6-2 6-3 al polacco Kamil Majchrzak. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Mag-22 21:31