Tennis: Torneo Ginevra. Fognini esce di scena al primo turno

Il ligure si è arreso in due set all'australiano Kokkinakis GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Fabio Fognini esce di scena al primo turno del "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il 34enne tennista ligure, n.52 del ranking, è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3, in un'ora e 27 minuti di gioco, dall'australiano Thanasi Kokkinakis, n.85 ATP. L'azzurro è apparso fisicamente un po' "scarico" ed ha fatto vedere il suo tennis migliore solo a sprazzi. Il 26enne di Adelaide ha così confermato l'esito dell'unico precedente con il ligure, disputato al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati nel 2015.