Calcio: Barcellona, Koundè il grande obiettivo per la difesa

Il Siviglia lo valuta 80 milioni ma apre a delle contropartite BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Grandi manovra anche in difesa per il Barcellona. Jules Koundè, 23enne centrale francese del Siviglia, secondo i media catalani è in cima alla lista delle preferenze di Xavi, che vorrebbe affiancarlo al pari età Ronald Araujo facendone la coppia dei prossimi dieci anni, considerando che il 35enne Piquè è ormai al tramonto della sua carriera. Il problema è il costo: 80 milioni di euro. Il Barça, però, ha dalla sua diverse contropartite tecniche che potrebbero fare comodo agli andalusi, che in passato hanno detto no a Chelsea e Newcastle ma che in estate sono pronti ad accontentare Koundè a patto di ricevere una proposta importante. Sergiño Dest e Clement Lenglet, arrivato proprio dal Siviglia nel 2018, le pedine che potrebbero essere inserite nell'operazione. Nessuna novità sul fronte Lewandowski, sebbene in Germania ritengano che il 33enne attaccante polacco sia pronto al muro contro muro. Stando alla "Bild", Lewandowski avrebbe dato di matto nello spogliatoio contro il club, che non vuole cederlo. Uno sfogo in lingua madre, raccontano testimoni, dove però per due volte si è sentita distintamente la parola "Barcellona". Il giocatore è sotto contratto fino al 2023 e non vuole rinnovare ma il Bayern intende trattenerlo ancora una stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Mag-22 10:41