Calcio: Napoli, Spalletti “Cercheremo allestire squadra forte”

"Vedremo cosa il mercato ci metterà davanti" NAPOLI (ITALPRESS) – "Tenteremo di organizzare un'altra squadra forte. Vista la bontà del risultato raggiunto quest'anno, qualcuno sarà interessato a portarci via qualche calciatore ma organizzeremo una squadra di livello, che possa ambire a posizioni di classifica importanti. Si sta già lavorando, vedremo cosa il mercato ci metterà davanti. E io rimarrò ugualmente innamorato della mia squadra come lo sono sempre stato". Sono le parole di Luciano Spalletti, intervenuto oggi durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Dimaro. "Lavoreremo davanti a un panorama mozzafiato e le Dolomiti saranno i nostri auricolari. A Dimaro ci sono le condizioni logistiche e climatiche perfette per poter fare un ottimo ritiro – sottolinea il tecnico di Certaldo – Non si fanno più le preparazioni per arrivare in fondo al campionato per cui quello che hai fatto in estate devi ritrovartelo ad aprile-maggio ma bisogna comunque mettere le basi per quello che riguarda la resistenza, la forza, la velocità, l'intesa di squadra dal punto di vista tecnico, si va a incrementare la qualità, la possibilità di stare in campo bene". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Mag-22 14:15