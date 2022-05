Calcio: Nations League. Belgio, convocati 32 giocatori, 4 gli ‘italiani’

Nell'elenco del ct Martinez presenti Theate, Saelemaekers, Praet e Mertens BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha convocato 32 giocatori per le sfide di Nations League contro Olanda (in casa il 3 giugno), Polonia (in casa l'8 giugno, in trasferta il 14) e Galles (in trasferta l'11). In elenco quattro giocatori che militano nel campionato italiano. Si tratta di Arthur Theate (Bologna), Alexis Saelemaekers (Milan), Dennis Praet (Torino) e Dries Mertens (Napoli). Da segnalare il ritorno del giocatore del Real Madrid, Eden Hazard. Questa la lista completa: Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Bruges), Matz Sels (Strasburgo). Difensori: Toby Alderweireld (Al-Duhail), Dedryck Boyata (Hertha Berlino), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lione), Wout Faes (Reims), Thomas Foket (Reims), Brandon Mechele (Bruges), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Arthur Theate (Bologna), Jan Vertonghen (Benfica). Centrocampisti: Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Amadou Onana (Lille), Dennis Praet (Torino), Alexis Saelemaekers (Milan), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Bruges), Axel Witsel (Borussia Dortmund). Attaccanti: Michy Batshuayi (Besiktas), Charles De Ketelaere (Bruges), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Chelsea), Dries Mertens (Napoli), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Lois Openda (Vitesse), Leandro Trossard (Brighton). – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 18-Mag-22 13:46