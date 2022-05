Calciomercato: Liverpool. Psg in pole per Sadio Mané

L'attaccante senegalese piace anche a Bayern Monaco, Real e Barcellona BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sadio Mané ha già fatto sapere che non è sua intenzione lasciare il Liverpool, ma il suo nome continua a essere accostato a quello dei grandi club. Secondo il giornale tedesco Bild il Psg sarebbe in pole per l'ingaggio del 30enne attaccante senegalese che piace anche a Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2023, veste la maglia dei "reds" dal 2016. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 18-Mag-22 18:34