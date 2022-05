Calcio: Dalla Spagna “Barcellona punta su Koulibaly per la difesa”

Il centrale franco-senegalese è in scadenza col Napoli nel 2023 BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Preso Christensen a parametro zero dal Chelsea, il Barcellona cerca un altro centrale e, secondo "Sport", l'obiettivo numero uno è Kalidou Koulibaly. Col difensore franco-senegalese del Napoli, 31 anni il prossimo 20 giugno, sarebbero stati già avviati i contatti: Xavi vuole un centrale mancino e di esperienza, profilo che corrisponde perfettamente a Koulibaly, che dal canto suo andrebbe di corsa in blaugrana. La volontà del giocatore e un contratto in scadenza nel 2023 potrebbero aiutare il Barça, col Napoli che non potrà chiedere come in passato 65 milioni di euro per il suo cartellino. Stando a "Sport", il prezzo potrebbe essere addirittura dimezzato, e considerando anche l'interesse dei partenopei per Miralem Pjanic, di ritorno dal prestito al Besiktas, ci sarebbe la possibilità anche di inserire l'ex Roma e Juve come parziale contropartita. Prima, però, bisognerà trovare una soluzione per Mingueza, Lenglet e Umtiti, con gli ultimi due che potrebbero andare via anche in semplice prestito per abbassare il monte ingaggi. Koulibaly, intanto, ha concesso un'intervista a "Onze Mundial": "Se un giorno dovrò lasciare il Napoli, lo farò senza entrare in conflitto con la società. I tifosi del Napoli non lo meritano. Se un giorno dovrò andare via lo farò ma per il momento sono assolutamente tranquillo e sono felice a Napoli. Vedremo cosa accadrà a fine stagione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Mag-22 13:56