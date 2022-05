Calcio: Nations League. Francia con 3 “italiani”, resta fuori Giroud

Convocati Maignan, Theo Hernandez e Rabiot PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Convocato l'ultima volta per il forfait di Karim Benzema, Olivier Giroud resta di nuovo fuori. L'attaccante del Milan non è stato preso in considerazione da Didier Deschamps per la lista di convocati in vista dei prossimi impegni di Nations League: il 3 giugno a Parigi con la Danimarca, il 6 a Spalato con la Croazia e quindi il 10 a Vienna con l'Austria e il 13 a Saint-Denis ancora con la Croazia. Deschamps, oltre a Benzema, ritrova anche Pavard e chiama per la prima volta Boubacar Kamara al posto dell'infortunato Pogba. A rappresentare la serie A italiana nel gruppo dei 24 i milanisti Maignan e Theo Hernandez e lo juventino Rabiot. Questa la lista completa: portieri: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan); difensori: Jonathan Clauss (Lens), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Theo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembé (PSG), Jules Koundé (Siviglia), Benjamin Pavard (Bayern Monaco), William Saliba (Marsiglia), Raphael Varane (Manchester United); centrocampisti: Matteo Guendouzi (Marsiglia), Boubacar Kamara (Marsiglia), N'Golo Kanté (Chelsea), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Monaco); attaccanti: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappé (Psg), Christopher Nkunku (RB Lipsia). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Mag-22 14:54