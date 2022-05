Calcio: Roma. Per Torino si scalda Spinazzola, boom abbonamenti

Mkhitaryan salta l'ultima di campionato, in attacco Shomurodov con Abraham ROMA (ITALPRESS) – Mkhitaryan non parte con la squadra per Torino. Karsdorp, Zaniolo e Smalling sì ma nessuno dei tre giocherà contro la squadra di Juric nella partita che può consegnare l'aritmetica certezza del sesto posto ai giallorossi. In vista della finale di Tirana contro il Feyenoord in Conference League, Mourinho vuole tre punti in campionato ma è costretto a gestire la sua rosa. Si scalda Spinazzola che può partire dal 1' sulla corsia di destra al posto di Karsdorp. A centrocampo toccherà a uno tra Sergio Oliveira e Veretout al fianco di Cristante, mentre in difesa spazio a Kumbulla con Mancini e Ibanez. Senza Zaniolo, in attacco Shomurodov spera in una chance al fianco di Abraham, che ha a disposizione questa partita per eguagliare il record di gol per un giocatore inglese in una singola stagione di Serie A, attualmente detenuto da Gerald Hitchens (16 gol con l'Inter nel 1961/62). A sinistra scalpita El Shaarawy che ha realizzato quattro reti contro il Torino in Serie A e solo contro Chievo (sette) e Udinese (cinque) ha fatto meglio in campionato. Intanto, parte forte la vendita degli abbonamenti: in 24 ore sono 14.000 le sottoscrizioni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 19-Mag-22 19:03