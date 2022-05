F.1: Gp Spagna, Vips con Red Bull e Kubica con Alfa Romeo in Fp1

Per il 21enne estone debutto ufficiale dopo i test di Abu Dhabi BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Salgono a tre le novità fra i piloti che domani mattina scenderanno in pista per le prime libere del Gran Premio di Spagna. Debutto ufficiale per il 21enne estone Juri Vips, che prenderà il posto di Sergio Perez al volante di una delle due RB18: Vips fa parte del Red Bull Junior Team dal 2018 e ha già avuto modo di misurarsi con una Formula Uno lo scorso anno, nei test di fine stagione ad Abu Dhabi. È invece un veterano Robert Kubica, che tornerà nell'abitacolo dell'Alfa Romeo C42 sostituendo Zhou Guanyu: non una prima stagionale per il polacco, già di scena nella prima giornata di test pre-campionato proprio a Barcellona, anche se si è dovuto limitare a nove giri per problemi alla monoposto. La terza novità, già annunciata nei giorni scorsi, sarà rappresentata dal campione del mondo in carica di Formula E, Nyck de Vries, che prenderà il posto di Albon sulla Williams. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Mag-22 14:08