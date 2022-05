Calcio: Andreazzoli “Peccato stagione finisca, vorrei restare a Empoli”

"Con Accardi c'è sintonia, quando il presidente potrà ci incontreremo", dice il tecnico azzurro EMPOLI (ITALPRESS) – Ultima della stagione per Aurelio Andreazzoli e il suo Empoli, di scena a Bergamo contro l'Atalanta. Si chiude un grande campionato sia per la squadra che per il tecnico. "È quasi un peccato finire la stagione – spiega Andreazzoli – ma abbiamo bisogno di stare in famiglia perché è stata lunga. Rimane quella sorta di rammarico di dover abbandonare un lavoro che ha preso una certa piega. Ma il nostro lavoro è questo, tutto si rinnova e devi interrompere. Come giudico il mio operato? Per me è difficile darmi un giudizio – ammette il mister massese -. Credo che io e il mio gruppo di lavoro ci siamo dati da fare e lo abbiamo fatto con costrutto. Ci sarebbero cose da migliorare ma è normale che sia così". Il mister si concentra poi sul match del Gewiss Stadium. "Scenderà in campo la formazione che ci può dare più garanzie – spiega Andreazzoli -. Sono convocati Degli Innocenti, Fazzini e Baldanzi e se li utilizzeremo sarà per il bene comune della squadra, non per dare contentini. Affronteremo una squadra che ha motivazioni diverse dalle nostre, alle quali dovremo rispondere. Faremo la nostra partita". Andreazzoli poi ci tiene a prendere le difese del suo portiere. "Dopo la dell'altra sera qualcuno si è permesso di infangare la prestazione di Vicario al quale sono stati dati appellativi che non meritava. Credo che avrebbe avuto bisogno di attestazioni di stima per la sua serietà. Quel qualcuno lo sa, mi ascolta e dovrebbe farsi un bell'esame di coscienza. Di sicuro Vicario non meritava di subire certe cose". Infine c'è spazio anche per parlare di futuro. "Con Accardi c'è molta sintonia – spiega Andreazzoli -, mi piacerebbe continuare a lavorare insieme. Però dalla settimana prossima, quando il presidente sarà disponibile, ci incontreremo e ne parleremo in maniera familiare. Non mancherà il tempo per confrontarci e lo faremo serenamente". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/ari/red 20-Mag-22 15:36