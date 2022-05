Calcio: Arrivabene “Decreto Crescita necessario per restare competitivi”

"Oggi ci confrontiamo con altri sport ma anche con l'industria dell'intrattenimento" ROMA (ITALPRESS) – "Mantenere vivo il Decreto Crescita, con i suoi benefici fiscali, è un piccolo ma necessario passo per essere competitivi sul mercato internazionale". Ne ha parlato Maurizio Arrivabene, Chief Executive Officer della Juventus, intervenendo in videocollegamento durante il forum organizzato nella sede del Corriere dello Sport 'Il calcio che l'Italia si merita'. "Vantaggi fiscali con Ronaldo non hanno portato risultati? Non è vero, Ronaldo ha fatto vincere la Juve e portato tantissimo in termini di visibilità internazionale. Oggi ci confrontiamo con altri sport ma anche con l'industria dell'intrattenimento. Dalla PlayStation ai social media, bisogna aprirsi a nuovi mondi e ai giovani" ha concluso Arrivabene. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 20-Mag-22 11:56